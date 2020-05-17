بايرن يعيد فارق النقاط الأربع بينه وبين دورتموند

المصدر: وكالات

أعاد بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، فارق النقاط الأربع بينه وبين مطارده المباشر بوروسيا دورتموند بفوزه الثمين على مضيفه أونيون برلين 2-صفر الأحد على ملعب "آن در ألتن فورستيري" في برلين، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني في كرة القدم.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (40 من ركلة جزاء) والفرنسي بنجامان بافار (80) الهدفين.

وللمفارقة فإن اللاعبَين كانا صاحبي هدفي الفوز في مباراة الذهاب (2-1) في ميونيخ في 26 أكتوبر الماضي، حين منحه بافار التقدم (13) وأضاف ليفاندوفسكي الثاني (53).

وهو الفوز الخامس على التوالي والثامن عشر هذا الموسم لبايرن ميونيخ الساعي إلى لقبه الثامن على التوالي والـ30 في تاريخه، حيث عزز موقعه في صدارة البوندسليغا برصيد 58 نقطة مقابل 54 لبوروسيا دورتموند الذي كان افتتح استئناف الدوري بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بفوز عريض على جاره شالكه برباعية نظيفة السبت.

وأبقى بايرن ميونيخ الذي حقق فوزه السادس على التوالي خارج قواعده، على فارق النقاط الأربع بينه وبين دورتموند قبل قمتهما المرتقبة والحاسمة على أرض الأخير "سيغنال إيدونا بارك" بعد عشرة أيام وتحديدا في 26 مايو الحالي.

ويستضيف بايرن ميونيخ إينتراخت فرانكفورت السبت المقبل، فيما يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على فولفسبورغ في اليوم ذاته.

في المقابل، مني أونيون برلين، الوافد حديثا على دوري الأضواء، بخسارته الثانية تواليا والرابعة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

وخاض أونيون برلين المباراة في غياب مدربه السويسري أورس فيشر لخرقه قوانين الحجر الصحي لتركه مقر إقامة فريقه للتواجد مع عائلته بعد وفاة والد زوجته.

ولم يظهر بايرن بمستواه المعهود وعاب البطء هجماته ووجد لاعبوه صعوبة في ايجاد المساحات رغم السيطرة على مجريات المباراة.

وكانت أول وأخطر فرصة لأصحاب الأرض عندما توغل غريشا بروميل داخل المنطقة ومرر كرة عرضية زاحفة لماريوس بولتر سددها بيمناه من مسافة قريبة بين يدي الحارس العملاق مانويل نوير (5).

وتلقى المهاجم النيجيري أنطوني اوجاه كرة خلف الدفاع البافاري من فلوريان هوبنر فهيأها لنفسه وسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة بجوار المرمى (7).

ونجح النادي البافاري في افتتاح التسجيل عبر توماس مولر عندما تابع بيمناه كرة رأسية لسيرج غنابري من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية بيد أن الحكم باستيان دنكرت ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيدو "في آيه آر" (17).

وحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء عندما تعرض ليون غوريتسكا للعرقلة من المدافع الصربي نيفين سوبوتيتش فانبرى لها الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنجاح على يسار مواطنه حارس مرمى اونيون برلين رافال جيغييفيتش (40).

وهو الهدف الـ26 لليفاندوفسكي هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين بفارق خمسة أهداف أمام مطارده المباشر مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر.

وكاد بافار يعزز تقدم الضيوف بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة في الشباك الخارجية (45+4).

ووجه الدولي الفرنسي الضربة القاضية لأونيون برلين بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها يوشوا كيميش (80).

وهو الهدف الثالث لبافار في الدوري هذا الموسم.

وكاد البديل فيليكس كروس، الشقيق الأصغر لطوني نجم ريال مدريد الإسباني والمانشافت، يقلص الفارق بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة بيد أن نوير تصدى لها ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع (89).

بور-م م/ر م

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