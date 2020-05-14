رسمياً.. ليفربول يستطيع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي والعودة في يونيو

المصدر: أحمد طارق-دبي

وافقت الحكومة البريطانية على عودة الدوري الإنجليزي في يونيو المقبل، حسبما أكد اليوم وزير الدولة للثقافة والرياضة أوليفر داودن. واجتمع ممثلو "البريميير ليغ"، والحكومة والشرطة والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لبحث مسألة عودة المنافسات للمسابقة، التي يتصدر لائحة ترتيبها ليفربول وعلى مقربة من تحقيق اللقب بعد غياب 30 عاماً.

وقال داودن في تصريح صحافي "نحن متفقون جميعا على العودة، إذا توافر عامل الأمان وصحة وسلامة اللاعبين والمدربين والعاملين". وأضاف "تفتح الحكومة الباب أمام عودة كرة القدم التنافسية بشكل آمن في يونيو المقبل. وينبغي أن يتضمن ذلك عودة الجمهور لمتابعة المباريات، وحماية الاقتصاد المتعلق بكرة القدم".

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