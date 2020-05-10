نجم الزمالك يعتذر عن أزمة “التفويت” ويعلق على “الأسد” طارق حامد ورامز جلال

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

بعد يوماً واحداً فقط من أزمة التصريح الذي أدلى به نجم فريق الزمالك ومدرب منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018، أسامه نبيه، عن تعاطفه مع نادي الزمالك عندما كان لاعباً في فريق غزل المحلة، حرص المدرب المصري على توضيح موقفه من هذا التصريح الذي تسبب في حالة من الجدل داخل الشارع الرياضي المصري وأيضاً إدارة نادي غزل المحلة.

وكان أسامه نبيه قد قال أثناء استضافته في إحدى البرامج: “لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي كأس مصر وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، واتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض، خاصة وأنني كنت بعد هذه المباراة سأعود إلى الزمالك، كان فريق غزل المحلة في هذا التوقيت قوي جدا ويضم مجموعة رائعة ولعب بطولة إفريقيا وأضاع الدوري على الأهلي بالتعادل معه ليتوج الإسماعيلي باللقب، غادرت الزمالك مرتين ولكن هذه المرة في المحلة كانت الأصبع”.

وحرص أسامه نبيه أن يوضح موقفه، عن طريق تصريح على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، قال فيه: “كنت بهزر ولكن للأسف في ناس بتكرهني وبتقطع فيا عمال على بطال، للأسف الناس فاضية ومش لاقيين حاجة يعملوها، وكتير جدا خرجت تصريحات مثيرة من نجوم الأهلي ولم يحدث شيء، وللأسف سايبين كل حاجة وماسكين في أسامه نبيه، لعبت في أندية المحلة والترسانة والاتصالات ضد الزمالك كثيراً، وقدمت مباريات جيدة، و أحرزت هدف الترسانة في الزمالك وودع بسببه كأس مصر، وأقول للناس ارحموني عمري ما خنت مكان لعبت فيه، وبلاش تصفية حسابات”.

وأضاف: “والله لم اقصد الاساءه أو الخيانه وعدم الضمير لنادي غزل المحله ولا جماهيره ده نادي لعبت له سنه بإخلاص وضمير وكان مصدر رزقي لبيتي واسرتي وربنا يعلم بكده بأخلاصي وأقصى جهدي في السنه الي لعبتها وارديت تشيرت غزل المحله فيها والي شافت المباره والـ35 دقيقة إلى لعبت فيها المباراة هيعرف أن التصريح كان مجرد هزار لغيرتي وحبي وعشقي لبيتي نادي الزمالك وإبراهيم حسن أكد كلامي هذا وقال انه كان هزار، أقدم الاعتذار لأداره نادي غزل المحلة وجمهور المحلة”.

وحرص أسامه نبيه أن يعلق أيضاً على حلقة رامز جلال وطارق حامد في برنامج “رامز مجنون رسمي” وقال: “أعظم شخص جابه رامز جلال بعد الأسطورة شيكابالا”، وأضاف: “اليهزر مع الأسد يستحمل”، وتابع عن رفض طارق حامد وضع المكياج قبل الحلقة: “ده راجل دا لا يضع الميكاب.. واخد بالك”.

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