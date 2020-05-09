الاتحاد السوري ينهي الجدل حول تأجيل الدوري

المصدر: جوني جبور-دبي

نفى اتحاد الكرة السوري، في بيان صحافي، أي تأجيل للدوري المحلي، المقرر استئنافه 29 مايو الجاري، لينهي حالة من الجدل التي أثارها تقدم أحد فرق المقدمة بطلب رسمي لتأجيل الدوري.

وقال بيان الاتحاد السوري لكرة القدم، إن: "كل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيح، في ظل شائعات ربطت تقدم أحد فرق المربع الذهبي بطلب التأجيل لعشرة أيام إضافية حتى تكتمل جاهزيته".

وأضاف البيان: "الاتحاد السوري لم يجتمع كما كتب في مواقع التواصل الاجتماعي، والاتحاد على مسافة واحدة من كل فرق الدوري، خصوصاً أنه تم تخصيص شهر كامل لإعادة تأهيل فرق الدوري قبل بدء المنافسات، وهي فترة كافية، خاصة أن الأجهزة الفنية كانت تشرف طوال الفترة الماضية على تدريبات لاعبيها خاصة وهم في المنازل".

بدوره، شدد رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، حاتم الغايب، على ضرورة توخي الحذر من أي شائعات، مؤكداً أن عدة ملاعب ستكون بحالة جيدة مع عودة منافسات الدوري، وذلك بعد أن تم تأهيلها بشكل حضاري خلال فترة التوقف الإجبارية والتي فرضتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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