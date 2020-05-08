مشاكل "رامز مجنون رسمي" تتواصل.. حلقة أشرف بن شرقي مهددة بعدم إذاعتها

المصدر: أحمد طارق - دبي

تواصلت مشاكل برنامج "رامز مجنون رسمي" مع لاعبي الكرة في مصر، بعدما أثارت جدلاً في الأيام الماضية بشأن ظهور لاعبي الأهلي في البرنامج، بينما يترقب جمهور الزمالك ظهور لاعبيه الذين شاركا في البرنامج طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أن حلقة بن شرقي باتت مهددة بعدم إذاعتها، مشيرة إلى أن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور يحاول الضغط على اللاعبين الذين ظهروا في برنامج “رامز مجنون رسمي” للتواصل مع مسؤولين في القناة، وكذلك مقدم البرنامج رامز جلال، من أجل عدم بث احلقتي طارق حامد وأشرف بن شرقي.

وأضافت: "مرتضى منصور يراهن على أن اللاعبين تعرضا لخدعة حيث كان من المفترض أنهما سافرا إلى دبي للمشاركة في برنامج مسابقات تقدمه أروى، المذيعة، ولكنهما فوجئا بمقلب رامز جلال".

وتابعت: "تبدو محاولات مرتضى بالنسبة لطارق حامد صعبة لأنه ظهر في تتر البرنامج، كما أن رئيس الزمالك وقع عليه غرامة مالية مقدارها 500 ألف جنيه مصري، لتأكد مشاركته في البرنامج وتقبل اللاعب العقوبة، ولم يبدِ أي اعتراض، في حين أن أشرف بن شرقي لم يظهر في تتر البرنامج ولم توقع عليه أي عقوبة حتى الآن، رغم علم رئيس الزمالك بمشاركة اللاعب في البرنامج، والمحاولات حاليًا تتم لعدم إذاعة حلقة بن شرقي، وفي حالة نجاح هذه المحاولات سيكون انتصارًا لمرتضى منصور، الذي هاجم بشكل عنيف البرنامج والمسؤولين عن البرنامج، وكذلك رامز جلال".

وكان رئيس الزمالك قد تقدم ببلاغ للنائب العام المصري لوقف عرض البرنامج، وطالب وزير الداخلية بالقبض على رامز جلال، الفنان، فيما طالب وزيرة الصحة بإدخال رامز مستشفى الأمراض العقلية، ولكن القضاء المصري حسم الأمر برفض كافة الدعاوى على البرنامج.

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