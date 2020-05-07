لاعب الزمالك يرفض العودة إلى النادي.. يبحث عن "الراحة النفسية"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أشعل مهاجم الزمالك المصري، المغربي حميد أحداد، المعار إلى الرجاء البيضاوي هذا الموسم، الأجواء بين الناديين قبل لقاءهما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عندما طلب من إدارة النادي المغربي الاستمرار مع الفريق رافضاً العودة مجدداً لارتداء القميص الأبيض، لكونه يبحث عن "الراحة النفسية".

وقالت صحيفة "الصباح" المغربية: "إن أحداد يريد تفعيل بند الإعارة من الزمالك المصري إلى بيع نهائي، خصوصاً أنه يبحث عن الراحة النفسية التي وجدها في الرجاء".

وأوضحت أن "الأزمة المالية التي يمر بها الرجاء حاليا، قد تكون عائقا كبيراً أمام إتمام صفقة انتقال أحداد للرجاء، إلا إذا تنازل مسؤولو الزمالك عن مطالبهم المالية الضخمة".

وكان أحداد انتقل من الزمالك إلى الرجاء بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة مع وجود بند في عقده يسمح بتفعيل الإعارة لبيع نهائي بشرط أن يقوم مسئولو الرجاء بدفع ما لا يقل عن 700 مليون جنيه للزمالك".

يذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين عقب استئناف المسابقات الإفريقية المتوقفة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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