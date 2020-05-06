كوريا تستأنف النشاط الرياضي.. و10 قنوات أجنبية تنقل المباريات

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

عادت عجلة الرياضة إلى الدوران أمس في كوريا الجنوبية مع انطلاق الموسم الجديد من دوري البيسبول، في خطوة تشكل بصيص أمل لعالم الرياضة الذي توقف في أنحاء الكرة الأرضية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولن تكون عودة البطولات محصورة بدوري البيسبول، بل يليه دوري كرة القدم الجمعة ثم دورة محلية للسيدات في الغولف الأسبوع المقبل، ما يجعل كوريا الجنوبية محط أنظار العالم.

وسيكون هناك تشدد في تطبيق إجراءات السلامة الصحية والنظافة، ويتوجب على اللاعبين فحص درجة الحرارة مرتين قبل المباراة، مع ضرورة ارتداء الكمامات في جميع أقسام الاستاد باستثناء أرضية الملعب ومقاعد البدلاء والطواقم الفنية بحسب تعليمات اتحاد اللعبة.

وطُلب من اللاعبين عدم المصافحة ومُنِعَ البصق. وفي ظل توقف النشاط الرياضي في الولايات المتحدة، أعلنت شبكة «إي إس بي إن» أنها ستنقل أسبوعياً ست مباريات من الدوري الكوري، في حين حصلت 10 قنوات أجنبية على حق نقل مباريات كرة القدم.

وكانت كوريا مع بداية تفشي «كوفيد-19» بين الأكثر تضرراً خارج الصين، لكنها تمكنت من السيطرة عليه بفضل برنامج «التتبع والاختبار والعلاج».

• يتوجب على اللاعبين فحص درجة الحرارة مرتين قبل كل مباراة في مختلف الألعاب.

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