أول رد زملكاوي على حلقة حارس الأهلي محمد الشناوي في "رامز مجنون رسمي"

المصدر: محمد الحتو - دبي

عاتب نجم الزمالك الدولي المصري السابق أحمد حسام "ميدو"، حارس منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي على تصريحه خلال برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يذاع على قنوات "إم بي سي"، لأنه فضّل لاعبي ناديه على زملاءه بالمنتخب.

وقال ميدو في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر": "أحب الشناوي حارس الأهلي وبالنسبة لي هو أفضل حارس في مصر الان وكنت أتوقع من حارس مصر الأول عندما يُسأل عن المدافعين الذين يفضل اللعب خلفهم بأن تكون إجابته خط دفاع منتخب مصر بالكامل وليس خط دفاع ناديه!!".

وكان رامز جلال سأل الشناوي عن أفضل المدافعين الذين يفضل أن يلعبوا أمامه، فأجابه بأسماء مدافعي ناديه الاهلي الرباعي: أحمد فتحي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول.

ولم يصدر عن الشناوي خلال الحلقة أي إجابات مثيرة للجدل تتعلق بالزمالك على العكس من زملاءه في الحلقات السابقة، وبدا حارس الأهلي متمالكاً نفسه بثبات انفعالي غير مسبوق حتى الآن، قبل أن يفجر غضبه عقب التخلص من قيوده على كرسي الحقيقة في نهاية الحلقة ويعتدي على مقدم البرنامج رامز جلال ويسحبه إلى حفرة المياه التي كان قد سقط فيها وكادت تتسبب له بإصابة، لكنه في النهاية تقبل الأمر بمزاح.

واعتادت الجماهير المصرية على ردود فعل غاضبة من إدارة وجماهير الزمالك خلال الحلقات السابقة التي استضاف فيها رامز جلال لاعبي الأهلي، الذين حملت تصريحاتهم "إهانة لنادي الزمالك"، على حد تعبير رئيس النادي مرتضى منصور في أكثر من مناسبة، دفعته للتقدم ببلاغ رسمي لمقاضاة مقدم البرنامج والقناة.

وكان البرنامج قد أذاع في الأيام الماضي حلقات لاعبي الأهلي ابتداءاً من المحترف التونسي علي معلول ومحمود كهربا وأخيراً محمد الشناوي، بانتظار حلقة مدير الكرة بالنادي سيد عبدالحفيظ التي تحوم شكوك حول إذاعتها بعدما أشارت قناة "أون تايم سبورت" المصرية إلى تدخل رئيس الأهلي محمود الخطيب لمنع إذاعتها.

وفي المقابل، لم تذع حتى الآن أي حلقة للاعبي الزمالك طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي المتوقع ظهورهما في البرنامج لاحقاً على الرغم من العقوبة الإدارية التي وقعت عليهما من إدارة النادي بتغريم كل منهما 500 ألف جنيه، بحسب مرتضى منصور خلال تصريحات أدلى بها قبل أيام لقناة "صدى البلد" المصرية.

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