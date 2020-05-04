الأهلي المصري يفوز باستفتاء "أجمل شعار في العالم".. اكتسح مدريد وبرشلونة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلنت صحيفة "ماركا" الاسبانية، اليوم الإثنين، عن فوز النادي الأهلي المصري في استفتاء "أجمل شعار نادٍ في العالم" الذي أطلقته الصحيفة منذ 14 يوماً بمشاركة 50 شعاراً تم انتقاءهم من مختلف أنحاء العالم.

وجاء الأهلي بالمركز الأول بعد أن صوت له ثلاثة ملايين مشجع، متفوقاً بفارق أصوات بسيط عن الرجاء البيضاوي المغربي صاحب المركز الثاني، فيما حل فلومينينسي البرازيلي في المركز الثالث (167 ألف صوت).

وقالت الصحيفة الإسبانية على موقعها الرسمي: "إن الاستفتاء حظي بمشاركة أكثر من 14 مليون شخصاً حول العالم، وكانت المنافسة شرسة للغاية بين المراكز العشر الأولى".

المفارقة، أن الأندية الأوروبية العريقة حلت بمراكز متأخرة على الرغم من شعبيتها الجارفة، إذ جاء ريال مدريد الإسباني في المركز الرابع بـ( 133 ألف و900 صوتاً فقط)، وحل ليفربول الإنجليزي في المركز السادس (75800 صوت)، وبرشلونة الإسباني سابعاً (74800 صوت)، ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالمركز الـ 11 (29700 صوت)، وأتلتيكو مدريد في المركز 21 (15000 صوت)، وميلان الإيطالي بالمركز 22 (14000 صوت)، وتشيلسي الإنجليزي بالمركز 24 (12600 صوت)، وأرسنال الإنجليزي 25 (11500 صوت)، ويوفنتوس الإيطالي 27 (10900 صوت)، وبروسيا دورتموند الألماني 29 (10600 صوت)، وبايرن ميونيخ بالمركز 30 (10300 صوت).

يذكر أن ثلاثة أندية عربية تم اختيار شعاراتها للمنافسة ضمن قائمة الـ 50 هي: الأهلي المصري وقطبي الكرة المغربية الرجاء والوداد البيضاوي الذي حقق أيضاً نتيجة جيدة بحلوله في المركز الـ24 حاصداً (26400 صوت).

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