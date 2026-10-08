بعد اختبار كوريا الشمالية.. كوريا الجنوبية تختبر صاروخاً فرط صوتي

أجرت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أول اختبار إطلاق لصاروخ فرط صوتي مطور محلياً، وفق ما أعلن المكتب الرئاسي، بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية إطلاق صاروخ فرط صوتي متوسط المدى.

وجاء إعلان كوريا الجنوبية بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت صاروخاً فرط صوتي متوسط المدى.

وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية في بيان إن "الرئيس لي جاي ميونغ تابع بعد ظهر اليوم أول اختبار إطلاق لمركبة انزلاقية فرط صوتية، يجري حاليا بحثها وتطويرها باستخدام تكنولوجيا محلية".

وأضاف أن منظومة الأسلحة هذه تمثل "قدرة استراتيجية أساسية بإمكانها تغيير مجرى المعركة"، وأن "مسارات التحليق غير المتوقعة للرؤوس الحربية وسرعتها الهائلة تتيح لها ضرب أهداف استراتيجية رئيسية".

وتدفع المركبات الانزلاقية الفرط صوتية إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي بواسطة صواريخ معززة، ثم تنزلق نحو أهدافها بسرعة تعادل 5 أضعاف سرعة الصوت أو أكثر.

وقالت كوريا الشمالية إن عملية الإطلاق التي أجرتها السبت تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يعني، بحسب قولها، أنه "لا سبيل لتفادي" هجوم الصاروخ.

وأضافت أن صاروخها "قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض".

من جهتهما، قالت سول وواشنطن إن الصاروخ الكوري الشمالي "يمكن رصده واعتراضه بشكل كاف باستخدام الوسائل الدفاعية التي يمتلكها الحليفان".