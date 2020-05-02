لاعب ريال مدريد السابق: صلاح وماني لا يستحقان لقب أفضل لاعب في إفريقيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال لاعب ريال مدريد وآرسنال السابق، ولاعب فريق أسونسيون الباراغوياني الحالي، التوغولي إيمانويل أديبايور، إن ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني لا يستحقان الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعامي 2019 و2020.

وأوضح أديبايور في تصريحات لموقع أول أفريكا: "أبعدت نفسي عن أي شيء يقوم به "كاف"، أنا فقط أكرم بلدي توغو، لكن إن تمت دعوتي لأي شيء له علاقة بالاتحاد الإفريقي لن أشارك فيه".

وعن جائزة أفضل لاعب في إفريقيا قال: "كيف يمكن لماني أن يفوز بالجائزة؟، هو ليس لاعباً في إفريقيا، ليونيل ميسي لم يفز بجائزة فردية في أمريكا الجنوبية، لم أر لاعباً يلعب في أوروبا من أمريكا الجنوبية ويفوز بجائزة في قارته".

وأضاف: "في البرازيل نيمار لا يفوز بجائزة لاعب الموسم، لكن يمكن أن يفوز بجائزة لاعب العام في البرازيل، فكيف يفوز صلاح وماني بالجائزة؟، هذا سيناريو غير جيد، هذه الجائزة تعود للاعبين يلعبون في إفريقيا".

يذكر أن أديبايور سبق وتوج بالجائزة في عام 2008، وكان وقتها يلعب لصفوف آرسنال الإنجليزي.

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