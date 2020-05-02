دراسة لإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم المقبل

المصدر: لندن ■د.ب.أ

ذكر تقرير صحافي أن بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لكرة القدم، قد يتم إلغاؤها في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن السبب الرئيس في هذا الأمر هو دراسة زيادة عدد الفرق المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز من 20 إلى 23 فريقاً، إذا لم يستكمل الموسم الحالي بسبب وباء فيروس كورونا.

ومع إقامة 44 جولة بالدوري، سيكون جدول الأندية مزدحماً في العام المقبل، وسيكون الموسم أطول. وتعد بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أقل أهمية في إنجلترا من كأس الاتحاد الإنجليزي، وبالتالي يمكن إلغاؤها.

ولاتزال أندية الدوري الممتاز تأمل استئناف الموسم الحالي، في منتصف يونيو. ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، أعرب بعض مسؤولي الأندية عن شكوكهم في حدوث هذا، كما أنه ينبغي وجود بعض التحفظات لدى اللاعبين.

لذلك، فإن التكهنات الحالية تدور حول إيجاد حل لا يوجد به هبوط من الدوري الممتاز، بينما يتم تصعيد الفرق من دوري الدرجة الأولى، بناء على «نظام النقاط القائم على الأداء». على أن تهبط ستة فرق في موسم 2021 - 2022.

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