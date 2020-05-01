رئيس فرنسا يحاول إقناع دول أوروبية بإلغاء الدوري

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

كشفت صحيفة «أس» الإسبانية، أمس، عن قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء اتصالات مع السلطات في إنجلترا وإيطاليا وألمانيا في محاولة لإقناع المسؤولين فيها بضرورة إلغاء الموسم الكروي المحلي والسير على خطى فرنسا في هذا الأمر. يذكر أن فرنسا أعلنت رسمياً الثلاثاء الماضي إلغاء الدوري، على أن يتم تحديد الصعود والهبوط والفرق المتأهلة للمسابقات الأوروبية لاحقاً.

وقالت «أس» إن صحيفة «لوباريسيان» الفرنسية أكدت أن الرئيس كلف وزيرة الرياضة روكسانا مارانسينو بالتواصل مع ممثلي الدول الأوروبية الكبيرة، في مسعى حتى لا تكون فرنسا وحدها من ألغت الدوري. وقالت إن الهدف من هذا الأمر هو أن يحدث نوع من التوازن بين الدوريات الخمسة الكبرى، خصوصاً في ما يتعلق بالموسم المقبل. وقالت إنه رغم هذا إلا أنه من الواضح أن فرنسا قد تكون استثناءً بين الدوريات الكبرى، كون البقية يخططون لاستئناف مسابقاتهم.

ماكرون لا يريد أن تكون فرنسا وحدها بين الدول الكبرى التي ألغت الدوري المحلي.

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