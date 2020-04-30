الرئيس الفرنسي "يغضب" نادي ليفربول

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية أمس عن قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء اتصالات مع السلطات في إنجلترا وإيطاليا وألمانيا في محاولة لإقناع المسؤولين فيها بضرورة إلغاء الموسم الكروي المحلي والسير على خطى فرنسا في هذا الأمر.

ومن شأن هذا الأمر أن يغضب نادي ليفربول الانجليزي، في حال اقتنع المسؤولون في بريطانيا بالسير على خطى فرنسا، كون ليفربول يحتاج إلى ست نقاط فقط من 10 مباريات متبقية ليحسم لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 30 سنة، ولا يريد أن يفسد موسما مثاليا تقدم فيه عن الجميع وبفارق شاسع.

يذكر أن فرنسا أعلنت رسميا الثلاثاء الماضي إلغاء الدوري، على أن يتم تحديد الصعود والهبوط والفرق المتأهلة للمسابقات الاوروبية لاحقا.

وقالت "أس" إن صحيفة "لوباريسيان" الفرنسية أكدت أن الرئيس كلف وزيرة الرياضة روكسانا مارانسينو بالتواصل مع ممثلي الدول الاوروبية الكبيرة الاخرى، في مسعى حتى لا تكون فرنسا وحدها من ألغت الدوري. وقالت إن الهدف من هذا الأمر هو أن يحدث نوع من التوازن بين الدوريات الكبرى، خاصة في ما يتعلق بالموسم المقبل. وقالت إنه رغم هذا إلا أنه من الواضح أن فرنسا قد تكون استئناء بين الدوريات الكبرى، كون البقية يخططون لاستئناف مسابقاتهم.

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