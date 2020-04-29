تعرف إلى أجور لاعبي الكرة نظير ظهورهم مع رامز جلال

المصدر: أحمد طارق-دبي

تداولت وسائل إعلام مصرية الأجور التي حصل عليها ضيوف برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض يومياً على قناة إم بي سي، خلال شهر رمضان، والتي ضمت عدد كبير من لاعبي كرة القدم في الدوري المصري.



وأوضحت صحيفة المصري اليوم أن لاعب الأهلي، التونسي علي معلول حصل على مليون دولار، بينما حصل زميله في "الأحمر" حارس المرمى محمد الشناوي على 700 ألف جنيه.

وأضافت: "بلغ أجر لاعب الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي 700 ألف دولار، وحصل لاعب الوسط طارق حامد على 500 ألف جنيه، بينما حصل مدير فريق الكرة في الأهلي سيد عبدالحفيظ على 250 ألف جنيه".

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