هل تقاضى 3 ملايين دولار من "رامز مجنون رسمي".. معلول يرد: هذا يكفيني

المصدر: خالد صديق - دبي

اجتهد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تحديد المبلغ الذي يتقاضاه ضيوف برنامج "رامز مجنون رسمي"، وحظي لاعب المنتخب التونسي والنادي الأهلي المصري علي معلول، بنسبة كبيرة من الأقاويل حول المبلغ الذي تقاضاه من الحلقة التي ظهر فيها مع رامز جلال وحظيت بنسبة مشاهدة كبيرة، وذكر الكثير من المتابعين أن نجم الأهلي المصري حصل على 3 ملايين دولار جراء ظهوره في البرنامج وموافقته على التعرض لمواقف صعبة أحرجته أمام القاعدة الكبيرة من جمهور فريقه العريق.

لكن علي معلول لم ينتظر كثيراً وحسم الجدل المثار حول المبلغ الذي تقاضاه في البرنامج، وقال في تصريحات لمحطة «ديوان إف إم» التونسية: «تردد أنني حصلت على أموال تقدر بـ3 و10 ملايين دولار مقابل ظهوري في البرنامج وهذا غير صحيح»، وأضاف: «لو حصلت على هذا المبلغ لخرجت في ثلاثة أو أربعة إعلانات واعتزلت كرة القدم».

وتابع: «الإعلام بمصر يختلف عن تونس، فقبل الظهور في برنامج أو إعلان يجب أن تحصل على موافقة النادي، وهناك عقود يتم إبرامها، وهو ما يعني أن الماديات تذهب للنادي».

وتابع: «فوجئت بوجود رامز جلال في البرنامج، حيث كنت أعتقد كما أبلغني فريق الإعداد أن البرنامج مختلف، وأتعجب من الضجة الإعلامية التي حدثت بعد ظهوري في البرنامج ولا أعرف سبب هذه الضجة»، نافياً وجود تمثيل في البرنامج، وأن ما حدث كان ردّ فعل طبيعياً.

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