صدمة لجمهور صلاح.. كلوب يختار أفضل صفقة أبرمها ليفربول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاجأ مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، الجماهير لدى إفصاحه عن أفضل صفقة تمت للفريق منذ توليه تدريب "الريدز"، وقال: "إنه ألكسندر أرنولد".

وقال كلوب لصحفية "ميرور" البريطانية، إن "أفضل صفقة قام بها النادي هي تصعيد الظهير الأيمن رينت ألكسندر أرنولد إلى الفريق الأول، إذ لم نضطر لشرائه ولكن مساعدي بيب ليندرز أحضره لي وقال إن أرنولد يلعب مع فريق الشباب في الوسط الدفاعي، ويستطيع أيضا أن يلعب في قلب الدفاع وعلى الجانبين الأيمن والأيسر".

وأردف كلوب: "حين أتى إلينا أرنولد كانت لديه مشكلة واحدة، لم يكن جاهزا بدنيا، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للاعب شاب، ولكننا رأينا على الفور أنه فيما يتعلق بمهارات كرة القدم لا يمكن أن تكون هناك أسئلة".

وكان ليفربول تعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين منذ قدوم كلوب لتدريب الفريق في 2015، حيث تعاقد النادي مع المصري محمد صلاح، والبرازيلي أليسون بيكر، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرغيل فان دايك من ساوثهامبتون.

وتأتي تصريحات كلوب في الوقت الذي يعتبر عدد كبير من الجماهير أن محمد صلاح هو أفضل صفقة تمت في ليفربول لكون اللاعب المصري كان بمثابة الشرارة التي انطلق منها النادي الإنجليزي لاستعادة أمجاده.

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