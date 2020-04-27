نجوم ريال مدريد المعارون.. «يورو أبيض ينفع في اليوم الأسود»

المصدر: محمد الحتو - دبي

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني إلى دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بنبرة قوية لامتلاكه القدرة الشرائية اللازمة لإتمام أهم الصفقات في الملاعب على الرغم من جائحة فيروس كورونا التي أرهقت قطاع صناعة كرة القدم في العالم، إذ يرمي النادي بكل ثقله لتحقيق آمال أنصاره للحصول على خدمات نجوم بحجم مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينغ هالاند، وثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار.

ويستمد النادي الملكي قوته في المفاوضات من رصيد الادخار الاستراتيجي ممثلا بلاعبيه المعارين لأندية أوروبية مختلفة هذا الموسم والذين تفوق قيمتهم السوقية 200 مليون يورو، ليكون هذا المبلغ بمثابة «اليورو الأبيض لينفع في اليوم الأسود»، إذا أراد الريال حسم أكثر من صفقة كبيرة بزمن كورونا.

وبهذا المبلغ، يتربع ريال مدريد على عرش الأندية العالمية التي تمتلك أغلى اللاعبين المعارين، بحسب موقع «ترانسفير ماركيت» المختص في تقييم أسعار لاعبي كرة القدم.

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية قائمة بأسماء وقيم لاعبي الريال المعارين (13 لاعباً) يتقدمهم النجم المغربي أشرف حكيمي بمبلغ 54 مليون يورو الذي ارتفعت قيمته السوقية بعد تألقه مع بروسيا دورتموند بعد أن كانت سعره خمسة ملايين يورو فقط عندما رحل عن «الميرينغي» في 2018، يليه في القائمة النرويجي مارتن أوديغارد المعار إلى ريال سوسيداد (45 مليون يورو)، ثم الإسباني داني سيبايوس المعار إلى أرسنال الانجليزي (32 مليون يورو)، ومواطناه سيرجيو ريجيلون المعار الى اشبيلية (20 مليوناً)، و ألفارو أودريوزولا المعار الى بايرن ميونيخ (16 مليوناً)، وغيرهم من اللاعبين الذين يذخر بهم النادي.

ويقع أيضا على رادار ريال مدريد الى جانب هالاند ومبابي، لاعب وسط رين الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي يحظى بإعجاب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كما تبدو صفقة نيمار متاحة أكثر من أي وقت مضى، إذ كشف شبكة «إسبن» الأميركية بأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ما زال مهتما بضم النجم البرازيلي، موضحة أن نيمار يساوي حاليا 164 مليون يورو، وهو السعر الذي لم يكن موجودا قبل عام.

وأمام الظروف الراهنة التي تسبب بها «كورونا» هناك مؤشرات تفيد بعودة أسعار اللاعبين «نسبيا» إلى أرض الواقع خلال الانتقالات الصيفية بعدما شهدت ارتفاعا صاروخيا خلال المواسم الماضية، مما يفسح المجال أمام ريال مدريد للتسوق باستمتاع وسد حاجات الجماهير البيضاء التي تطلب مبدئيا مهاجما من طراز رفيع يلبي شغفهم بتسجيل الاهداف وهو ما يتجسد في النجم الواعد هالاند الذي صرح لصحيفة ‘«ماركا» أخيراً: "عندما كنت طفلًا، كان لدي الكثير من اللاعبين القدوة لمتابعتهم، ولكن لا بد لي من تسمية لاعبين، وهما كريستيانو رونالدو وزلاتان ابراهيموفيتش، لا يمكنني قول واحد، يجب أن أقول الاثنين معا‘‘.

فهل ينجح ريال مدريد في ترميم صفوفه بالتعاقد مع هالاند ومبابي ونيمار أم سيتأجل تحقيق الحلم الأبيض؟.

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