فريق ووهان الصيني يعود إلى بلاده بعد غياب 104 أيام

المصدر: وكالات

عاد لاعبو نادي ووهان الصيني لكرة القدم أخيرًا إلى مدينتهم، مركز تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد غياب دام أكثر من ثلاثة أشهر.

واستقبلت الجماهير لاعبي الفريق عند وصولهم إلى محطة القطار في ووهان في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بعد غيابهم عنها لمدة 104 أيام، عقب رفع قيود الإغلاق على المدينة.

وقال أحد أعضاء رابطة مشجعي الفريق لصحيفة (تشانج جيانج ريباو) إنه "يأمل أن يرى الفريق مجددا داخل الملعب قريبا ويؤازره".

ويعتزم فريق ووهان استئناف التدريب يوم الأربعاء القادم، رغم أن الدوري الصيني الممتاز لم يستكمل موسمه الأخير بعد، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد استئناف المسابقة، فيما يتطلع القائمون على البطولة لعودة النشاط الكروي مرة أخرى في مايو أو يونيو المقبلين.

كان لاعبو ووهان قد أقاموا معسكرا تدريبا بمدينة قوانجتشو الصينية أواخر يناير الماضي، بقيادة المدرب الإسباني خوسيه جونزاليس، عندما تقرر فرض حالة الإغلاق التام على مدينة ووهان، ثم طار الفريق لإسبانيا، التي لم تكن متأثرة بانتشار الفيروس حينها.

وبمجرد تفشي الفيروس في إسبانيا، سافر اللاعبون لمدينة فرانكفورت الألمانية، قبل الذهاب لمدينة شينزن الصينية للخضوع للحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع.

وتمكن اللاعبون من بدء التدريبات هناك قبل وقت قصيرة من العودة أخيرا إلى ووهان.