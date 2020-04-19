20 حالة «كورونا» في مدرسة لرياضة البيسبول

المصدر: كاراكاس - أ.ف.ب

أصيب 20 شخصاً، بينهم شباب رياضيون بفيروس «كورونا» المستجد في مدرسة لرياضة البيسبول بعد خرقهم الحجر الصحي، الذي فرضته فنزويلا لمدة شهر، كما اعلنت الحكومة المحلية أول من أمس.

وقال وزير الإعلام، خورخي رودريغيز، في تصريح صحافي: «أصيب 20 شخصاً بالفيروس في هذه المدرسة». وتقع المدرسة في مارغاريتا، احدى الجزر السياحية في ولاية نويفا شمال شرق البلاد، وتضم 63 شخصاً، بينهم 35 رياضياً تراوح أعمارهم بين 12 و19 سنة. وتبين أن شخصين أصيبا بـ«كورونا» في هذه المدرسة، خلال رحلة لهما الى جمهورية الدومينيكان، كما اشار الوزير، قبل أن ينقلا العدوى إلى الآخرين.

وتم احتجاز 5 أشخاص لخرقهم المرسوم الرئاسي المتعلق بالحجر الصحي، بينهم مديران في المدرسة ومدرب، كما أعلن المدعي العام، طارق وليام صعب، على حسابه في «تويتر»، ووجهت إليهم تهمة إلحاق «إصابات خطيرة جداً» بأشخاص قاصرين.