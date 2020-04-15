الإعلان عن أول إصابة بـ «كورونا» بين اللاعبين في الدوري التونسي

المصدر: وكالات

كشف لاعب اتحاد بن قردان التونسي لكرة القدم، محمد زكري أمس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون بذلك أول لاعب في الدوري التونسي الممتاز يصاب بالفيروس.

ونقل كذلك الموقع الإلكتروني لإذاعة "موزاييك" التونسية، تدوينة للاعب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ذكر خلالها أنه أصيب بالعدوى.

وكتب زكري في تدوينته: "للأسف خضعت للتحليل المخبري، وجاءت نتيجته إيجابية. كما جاءت النتائج ايجابية أيضاً لعدد من أفراد عائلتي". وأوضح اللاعب: "حالياً نحن في صحة جيدة، ولا تبدو علينا أي أعراض. سنخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين". وأوقف الاتحاد التونسي لكرة القدم جميع المباريات الرياضية منذ منتصف مارس، ولم يحدد بعد تاريخاً لاستئنافها.