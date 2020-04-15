أرقام قياسية لصورة أسطورة القوى بولت عن «التباعد الاجتماعي»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

نشر أسطورة تاريخ ألعاب القوى، الجامايكي يوساين بولت، صورة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى «التباعد الاجتماعي» في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتعود الصورة إلى أولمبياد بكين 2008، حينما حطم بولت الرقم القياسي التاريخي لسباق 100م، والذي بلغ 9.69 ثوانٍ. وحظيت الصورة إجمالاً بنحو مليون و500 ألف إعجاب من متابعي بولت على مختلف حساباته في التواصل الاجتماعي.

واستغل بولت (33 عاماً) الصورة، لتشجيع متابعيه على البقاء في البيت، و«التباعد الاجتماعي».

وحصد المنشور، حتى منتصف نهار أمس، أكثر من 333 ألف إعجاب في حسابه على «فيس بوك» (نحو 18 مليون متابع)، وأكثر من 520 ألف إعجاب، و93 ألف إعادة تغريد على «تويتر» (نحو خمسة ملايين متابع)، ونحو 630 ألف إعجاب في «إنستغرام» (9.4 ملايين متابع). وتفوّق بولت في السباق بفارق 20 جزءاً من الثانية على الترينييدادي ريتشارد تومسون.

ويُعد بولت أسطورة سباقات السرعة، بعد تتويجه بثماني ذهبيات أولمبية في سباقات 100 و200، والتتابع 100م، واعتزل المنافسات سنة 2017.

- بولت نشر صورة له حينما حطم الرقم القياسي لـ100م في أولمبياد بكين، وحققت نحو مليون و500 ألف إعجاب.