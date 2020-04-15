وفاة والدة نجم سلة أميركي بسبب «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

توفيت والدة لاعب ارتكاز فريق مينيسوتا تمبروولفز، كارل أنطوني تاونز، أول من أمس، بسبب مضاعفات صحية، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك حسب ما أعلن النادي المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقال تمبروولفز، في بيان نعى فيه الراحلة جاكلين تاونز: إنها «كانت معروفة بمودة بين العائلة والأصدقاء، وكانت تكافح الفيروس منذ أكثر من شهر، عندما فارقت الحياة في 13 أبريل». ونشر كارل أنطوني تاونز (24 عاماً) مقطع فيديو عاطفياً على «إنستغرام»، 25 مارس الماضي، وصف فيه معركة والدته مع فيروس «كوفيد-19»، الذي تسبب في نهاية المطاف بتخديرها ووضعها على جهاز التنفس الاصطناعي.

وحث تاونز محبيه، على وسائل التواصل الاجتماعي، على التعامل مع هذه الجائحة بجدية، واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وأصبحت الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً بالفيروس، بعدما ارتفع عدد الوفيات، حتى الإثنين، إلى قرابة الـ23 ألفاً و500 شخص، من أصل أكثر من 580 ألف إصابة. وتسبب «كوفيد-19» بتوقف دوري كرة السلة منذ 11 مارس.