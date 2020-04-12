حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع نجم الوداد المغربي

أشارت تقارير صحافية الفترة الماضية عن رغبة الأهلي والزمالك في التعاقد مع مدافع الوداد المغربي محمد الناهيري لضمة الفترة المقبلة بعد تألقه الفترة الماضية مع فريقه في البطولة الإفريقية خاصة.

وبعد فترة من هذه التقارير ظهر مدافع الوداد المغربي محمد الناهيري ليكشف عن حقيقة هذه المفاوضات مع الأهلي والزمالك.

وقال الناهيري خلال تصريحات لصحيفة “لي 360”: "كل الأخبار التي تم تداولها بشكل كبير في عدد من المواقع الإلكترونية المصرية، والتي تحدثت عن مفاوضات مع الأهلي والزمالك غير صحيحة، لم أدل بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية سواء محلية أو عربية،

ولم أدخل في مفاوضات مع أي فريق، احترامًا للعقد الأخلاقي قبل الاحترافي الذي يربطه بنادي الوداد وجماهيره الغفيرة".

وتابع: "تعمدت الصحافة المصرية نشر أخبار مفاوضات وهمية مع مسؤولي الأهلي، وهي خطوة للتشويش على استعداداته للمباراة القوية التي ستجمع الوداد بالأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".