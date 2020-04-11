الأهلي يغلق ملف أحمد فتحي.. ولاعب زملكاوي يرفض قميص الأحمر

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت تقارير إعلامية مصرية، إن إدارة النادي الأهلي ليس لها الرغبة في فتح باب التفاوض مجدداً مع اللاعب الدولي، أحمد فتحي، بعد قرار إدارة نادي بيراميدز، عدم تفعيل العقد الذي سبق وأن تم توقيعه مع اللاعب مؤخرا.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، قد أعطى تعليمات للجنة التخطيط، بعدم فتح باب التفاوض من جديد مع "فتحي"، والاكتفاء بالفترة التي سيقضيها اللاعب مع النادي بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الدوريات المحلية.

ورفض أحمد فتحي في وقت سابق تمديد تعاقده مع الأهلي، بعد أن عرض عليه الأخير التوقيع لمدة موسمين مقابل 23 مليون جنيه خالية من الضرائب ونسبة المشاركة.

وفضل اللاعب الانتقال لنادي بيراميدز الذي منحه عرضا ضخما بقيمة 45 مليون جنيه مقابل التوقيع لمدة ثلاثة مواسم، قبل أن يتراجع النادي عن اتفاقه، بداعي تعرضه لضغوط من رئيس النادي السابق تركي آل الشيخ، ترضية للأهلي وجماهيره.

وفي شأن أخر، رفض ظهير أيمن نادي بيراميدز، عمر جابر، الانتقال للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد اللاعب في تصريحات صحافية، أنه لا يفضل ارتداء القميص الأحمر مستقبلاً بحكم انتماءه لنادي الزمالك، واضعاً القلعة البيضاء خياراً أول بالنسبة له في حالة الرحيل عن بيراميدز.

وأشار عمر جابر إلى أن الأوضاع حالياً مستقرة داخل بيراميدز وأنه لن يرحل إلا إذا كان لإدارة النادي رغبة في ذلك.

ويرغب نادي الزمالك في استعادة اللاعب من جديد لدعم الجهة اليمنى التي تعاني من نقصاً في هذا المركز بعد هروب اللاعب التونسي، حمدي النقاز.