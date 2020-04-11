تعرف إلى رواتب لاعبي ريال مدريد بعد الخصم

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن رواتب لاعبي ريال مدريد، بعدما قررت إدارة النادي بالاتفاق مع اللاعبين، تخفيض أجورهم بنسبة 10% فقط حال استكمال الموسم، بينما سيرتفع الخصم إلى 20% إذا تم إلغاء الموسم.



وجاءت رواتب اللاعبين كالتالي:



فيدريكو فالفيردي: الراتب الأصلي 2 مليون يورو – بعد الخصم 1.8 مليون يورو



أريولا: الرتب الأصلي 2.6 مليون يورو - بعد الخصم 2.3 مليون يورو



إبراهيم دياز، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز: الراتب الأصلي 3.5 مليون يورو – بعد الخصم 3.1 مليون يورو



ناتشو، رودريجو جويس، ماريانو دياز: الراتب الأصلي 4 ملايين يورو – بعد الخصم 3.6 مليون يورو



ماركو أسينسيو: الراتب الأصلي 4.4 مليون يورو – بعد الخصم 4 ملايين يورو



ميليتاو، ميندي، يوفيتش، كارفاخال: الراتب الأصلي 5 ملايين يورو – بعد الخصم 4.5 مليون يورو



كاسيميرو: الراتب الأصلي 5.3 مليون يورو – بعد الخصم 4.7 مليون يورو



رافائيل فاران: الراتب الأصلي 5.8 مليون يورو – بعد الخصم 5.2 مليون يورو



إيسكو: الراتب الأصلي 6.7 مليون يورو – بعد الخصم 6 ملايين يورو



فينيسيوس جونيور: الراتب الأصلي 7 ملايين يورو – بعد الخصم 6.3 مليون يورو



تيبو كورتوا: الراتب الأصلي 8 ملايين يورو – بعد الخصم 7.2 مليون يورو



كريم بنزيما: الراتب الأصلي 8.7 مليون يورو – بعد الخصم 7.8 مليون يورو



مارسيلو: الراتب الأصلي 9.5 مليون يورو - بعد الخصم 8.5 مليون يورو



لوكا مودريتش: الراتب الأصلي 10.5 مليون يورو – بعد الخصم 9.4 مليون يورو



توني كروس: الراتب الأصلي 11.7 مليون يورو – بعد الخصم 10.5 مليون يورو



سيرجيو راموس: الراتب الأصلي 12 مليون يورو – بعد الخصم 10.8 مليون يورو



غاريث بيل وإيدين هازارد: الراتب الأصلي 14.5 مليون يورو – بعد الخصم 13 مليون يورو