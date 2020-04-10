مسؤول رياضي عراقي تنبّأ منذ 2018 بتأجيل «طوكيو 2020».. ويقول: «لستُ عرّافاً»

المصدر: سيد مصطفى ومحمد فاضل ■دبي

أثار مقطع تلفزيوني لرئيس اللجنة البارالمبية العراقية، الدكتور عقيل حميد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً، بعد أن توقع في عام 2018 إلغاء وتأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة في العاصمة اليابانية طوكيو صيف هذا العام، وبالفعل تأجلت إلى العام المقبل، كما تنبأ أيضاً بعدم إقامة نهائيات كأس العالم 2022.

وقال عقيل حميد في اتصال هاتفي أجرته معه «الإمارات اليوم»: «لم أكن في هذه التصريحات أتنبأ بما يمكن أن يحدث من تغييرات على الساحة الرياضية أو العالم بقدر ما كنت أعرض وجهة نظري على ضوء ما نعيشه من أحداث عالمية تجري على الساحة من قبل عام 2018، وحتى انتشار فيروس كورونا».

وأوضح: «لا أُريد أن أتطرق مرة أخرى لهذا الموضوع نظراً لحساسيته، ففي الأخير أنا مسؤول رسمي في العراق، ولا يجب أن نعطي هذا الموضوع حجماً يدفع البعض ليضعني في خانة العرافين أو الكهنة».

واعترف رئيس اللجنة البارالمبية العراقية بأن «أصحاب الهمم سيكونون الأكثر تأثراً، سواء في هذه الفترة أو المقبلة، بتوقف النشاط الرياضي وإغلاق المنشآت الرياضية، سواء في العراق أو غيره من بقية دول العالم».

وتابع: «قد تكون الألعاب الجماعية البارالمبية هي الأكثر تأثراً عن بقية الألعاب الفردية بهذا التوقف وتجميد الاختلاط الجماعي في ما بين أفرادها، لقد عملنا في اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، على منح الرياضيين في ألعاب بناء الأجسام، والتايكواندو أدوات رياضية وملابس للاستعانة بها في التدريبات داخل منازلهم، وأطلقنا برامج تدريبية عن بُعد ليعبروا تلك المرحلة الصعبة دون أن يتأثروا بتوقف النشاط الرياضي».

وكان رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية قد توقع خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، ألّا تقام الدورة الأولمبية 2020 نتيجة جملة من الأحداث العالمية المتسارعة في كل المجالات، وقال في المقطع التلفزيوني: «عندي إيمان قوي بأن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لن تقام في موعدها، والأمر نفسه بالنسبة لمونديال 2022».

وعزا عقيل حميد وجهة نظره في ذلك الوقت إلى تعرض العالم لحدث كبير سيغير المعادلة قبل انطلاق الأولمبياد الصيفية، وسيدفع المنظمين الى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية وربما تلغى، على حد تعبيره وقتها.

وأوضح: «لست كاهناً يتوقع الأحداث قبل وقوعها، ولكن نظرتي أن العالم يتغير بوتيرة متسارعة، وأي شخص عاقل أو ينتبه لما يحدث حوله من توجهات حول رغبة الجميع في خلق الحرب، سيرى أنه من الصعب إقامة الأولمبياد في موعدها».

وأكمل: «هناك صراع قوي غير طبيعي يحدث على الساحة حالياً، وهذا الصراع سينتج عنه فناء الكثير من الأشياء، وهذه وجهة نظري وليست تكهناً بما سيحدث، وأتوقع أن تحدث تغييرات كبيرة لأن الاتجاهات التي يسير عليها العالم أصبحت متداخلة».

وأضاف: «ليس معنى أنني شخص أعمل في المجال الرياضي ألّا أتابع ما يحدث حولي من تداعيات، فأنا اتابع كل سياسيي العالم وأركز جيداً في تصريحاتهم، ولديَ مؤشرات واضحة وقناعات لحدوث هذا التغيير، فقارة أوروبا أصبحت تعمل في معزل بعيداً عن أميركا، والأخيرة تحاول أن تفرض سيطرتها على العالم، وروسيا تسعى لخلق وجود لها على المسرح، وأيضاً الصين تحاول أن تدخل على الخط، وهذا الصراع سينتج عنه تبعات ستهز العالم».

رئيس اللجنة البارالمبية العراقية:

- «ليس معنى أنني أعمل في الرياضة ألّا أتابع ما يحدث حولي».

- «الاتجاهات التي يسير عليها العالم أصبحت متداخلة».

- «هناك صراع قوي غير طبيعي يحدث على الساحة».