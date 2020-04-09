حارس الأهلي: اتخذتُ قرار الرحيل.. ولن أوقّع للزمالك

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أكد حارس مرمى الأهلي المصري، شريف إكرامي، أن قرار الرحيل عن القلعة الحمراء من أصعب القرارات التي اتخذها خلال مسيرته الكروية، وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية، أول من أمس: «فكرت في قرار الرحيل عن الأهلي بعد جلوسي احتياطياً خلال الموسمين الماضيين، وكان ذلك أمراً صعباً بالنسبة لي، لأن النادي الأهلي بيتي، والقرار اتخذته بالفعل»، مشيراً إلى أن وجهته ليست إلى الزمالك، ولن يوقّع له».

وأضاف: «تحملت الكثير في الشق الفني، وأرى أن هذا الوقت المناسب للرحيل».

وأوضح: «قرار رحيلي اتخذته في يناير الماضي، ولم أوقع لأي نادٍ مثلما تردّد أخيراً».