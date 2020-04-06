مصر تستعد لتقديم ملف استضافة كأس العالم 2030

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم رئيس الاتحاد المصري السابق هاني أبو ريدة أن مصر تفترب من التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030 وذلك بعد النجاح الكبير لمصر في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 وابهار العالم بالإستضافة.

وكانت مصر قد استضافت كأس الأمم الإفريقية 2019 بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، وفازت بلقبها الجزائر في النهائي على حساب منتخب السنغال.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: "مصر قادرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، الدور سيأتي علينا قريباً داخل اجتماعات الاتحاد الدولي، ومصر تعمل على ذلك بكل طاقتها، الدولة المصرية أبهرت العالم ومسئولي الاتحاد الدولي والإفريقي في تنظيم كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، كل شيء كان مبهرا لدرجة المعجزة، تجهيز الاستادات بالسرعة الغير مسبوقة في وقت قليل جدا التنظيم الرائع نفسه، والأمان في كل المدن، والملاعب للجماهير من كل الجنسيات. وحفل قرعة البطولة الأسطورية أمام الأهرامات".

وأضاف رئيس الاتحاد المصري السابق: "البطولة صُنفت كأنجح نسخة في تاريخ أمم إفريقيا، هذا نجاح للدولة المصرية، فأنا أفتخر بجنسيتي المصرية في كل مكان بالعالم. مصر قيمتها كبيرة وعلينا دائما أن نثق في إمكانياتنا وقيادتنا".