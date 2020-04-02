الأهلي المصري يجمد أحمد فتحي بعد رحيله إلى بيراميدز

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قررت إدارة النادي الأهلي المصري، تجميد لاعبها الدولي، أحمد فتحي، حتى نهاية الموسم، عقب رفض اللاعب تمديد عقده مع النادي لمدة موسمين بحسب ما تم الاتفاق عليه شفهياً بين الطرفين، وقراره بالرحيل لنادي بيراميدز المملوك لرجل الاعمال الإماراتي، سالم الشامسي.

وعلى الرغم من الأهلي المصري، أصدر بيانا تمنى من خلاله التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة، الا أن الإدارة قررت عدم مشاركة أحمد فتحي في مباريات الفريق بالدور نصف نهائي لبطولة دوري إفريقيا، والمُعلق موعدها ضد الوداد البيضاوي المغربي، والمنافسات المحلية حالة صدور قرار من الدولة المصرية بعودة النشاط الكروي والتوقف بسبب فيروس كورونا.

وكان أحمد فتحي قد رفض عرضاَ مقدما من الأهلي لمدة موسمين مقابل 23 مليون جنيه مصري، وهو أعلى قيمة مالية يحصل عليها لاعب في النادي، مع اعفاءه من بند ربط راتبه السنوي بالمشاركة في المباريات.

وفضل "فتحي" عرض بيراميدز، الذي وقع له لمدة ثلاثة مواسم مقابل 45 مليون جنيه.