نجم الكرة الألمانية يتعرض لحادث سير خطير بعد زيارة ابنه المريض

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعرض نجم الكرة الألمانية أحد أبرز لاعبي فريق بايرن ميونيخ، جيروم بواتينغ، لحادث سير خطير، بعد أن ارتطمت سيارته، وهي من نوع "مرسيدس" ، بحاجز حديدي على الطريق السريع في منطقة سيلبيتز، شمال إقليم بافاريا الألماني، وذلك خلال فترة قصيرة، بعد أن كان عائداً من زيارة ابنه المريض في المستشفى.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الحادث وقع بسبب انحراف مفاجئ للسيارة نتيجة خلل في الإطارات، وبسبب هطول الأمطار، ما تسبب في أضرار مادية وصلت إلى أكثر من 25 ألف يورو. وقالت إن بواتينغ نجا بأعجوبة من الحادث الخطير، ولم يصب بأي جروح كبيرة.

وحصل بواتينغ على إذن خاص من ناديه لكسر الحجر الصحي، والذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على ابنه جيرمار، الذي يخضع للعلاج منذ فترة بأحد المستشفيات.