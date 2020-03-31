كورونا ليست عائقاً.. مدربو اللياقة البدنية في سورية يواصلون عملهم

المصدر: وكالات

مدربا اللياقة البدنية السوريان، ريم الشامي وفادي بركات، يقولان إنهما لم يتوقفا أبدا عن ممارسة الرياضة سواء أثناء الحرب أو خلال إجراءات العزل العام المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واضطر الزوجان لإغلاق صالة الألعاب الرياضية الخاصة بهما ونقل دروس تدريباتهما إلى الإنترنت بعد أن أمرت الحكومة السورية بإغلاق صالات الألعاب الرياضية العامة والمطاعم وغيرها من المنشآت، التي يتواجد فيها عدد كبير من الناس، وذلك في إطار إجراءات مكافحة انتشار الفيروس بالبلاد.

وقال المدرب فادي بركات "إحنا عم نرفع مناعتنا مع بعضنا، كمان باللايف كلاس (درس التدريب المباشر عبر الانترنت) اللي عم نعمله وعم نحاول نعمل شيء إيجابي متل ما دايما كنا عم نحاول نعمله حتى بالحرب اللي كانت موجودة بالبلد. يعني تسع سنين إحنا ما وقفنا وحتى كنا عم نحكي إنه مع الهاون، مع القذائف ما تسكر (لم يغلق) النادي أكتر من سبع أيام. فبالنسبة لنا هاد وضع جديد بصراحة وما راح نخليه يوقفنا".

وقالت ريم الشامي إن المغرمين باللياقة البدنية يحثون الناس على مواصلة التمرين لأنه يساعد على تقوية المناعة.

وأضافت "متل ما نحنا هلق عاطلين عن العمل، كمان معظم الناس هون بسوريا عاطلين عن العمل، حتى كلهن والرياضة هي شيء أساسي حتى يقوي المناعة. بالنسبة لي هو متل الغسيل، متل التعقيم، وقت بيكون جسمنا قوي نحنا بنقدر نكافح هاد المرض، بالإضافة إنه هو شيء إيجابي بيعطي طاقة إيجابية للعالم (للناس). فأنا كنت رافضة هاد الشيء (التدريب عبر الانترنت) رفض كامل، وقررت أعمله مجانا".

وبينما يؤدي ريم وفادي التمرين الرياضي أمام الكاميرا يؤدي آخرون من المتابعين لهما نفس التمرين في المنزل.

وقالت متدربة تدعى لارا "إحنا معودين نلعب رياضة كل يوم، بس بسبب الوضع الصحي اللي عم يمرق فيه كل العالم اضطرينا نقعد بالبيت ونتابع حياتنا من قلب البيت. لهيك صرنا عم نلعب أونلاين مع نادي إكس أكاديمي، مع الكوتش فادي بركات والكوتش ريم الشامي. وهاد الشيء كان كتير رائع وكتير ظريف لأنه نحنا قدرنا نكمل رياضة".

وفي ذات الوقت، يحاول رياضيون محترفون آخرون إيجاد طرق للمحافظة على لياقتهم. فمدرب اللياقة البدنية حبيب حبيب يمارس الرياضة في الشارع كل صباح.

ويقول حبيب حبيب، الذي يشعر بمعاناة لقلة المتدربين لديه حاليا بسبب كورونا، "نزلنا كتير، يعني فيك تقول 90 في المئة؜، يعني يمكن هلق أنا عندي شخصين بيتدربوا أو ثلاثة، أكيد الوضع صعب، بيجوز غيري صفا بدون ولا لاعب، فيه غير أصحاب أندية، أصحاب مُنشآت بس يعني فيه ناس عايشة ممكن تتحمل شهر وممكن تتحمل شهرين، بس بعدين صعب، لازم إيجاد حلول".