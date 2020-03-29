تعرف إلى فارق الراتب بين محمد صلاح ورياض محرز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشرت شبكة "سبورت مول" البريطانية قائمة برواتب اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي يتصدرها حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا بتقاضيه 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

وكشفت الشبكة عن تفاوت في الراتب بين نجمي الكرة العربية المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، إذ يبلغ الفرق مبلغ 80 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد، لمصلحة الفرعون الذي يتقاضى 200 ألفاً فيما يتقاضى محرز 120 ألفاً.

يذكر أن راتب صلاح سينخفض مثل بقية اللاعبين في الدوريات العالمية بسبب التوقف الحاصل في النشاط الكروي العالمي جراء تفشي فيروس كورونا، وبحسب "صحيفة صن" فإن صلاح سيخسر مبلغ 840 ألف يورو في فترة الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتالياً قائمة العشرة الأوائل في الراتب:

1- ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد): 375 ألف جنيه إسترليني

2- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي): 320.833 جنيه إسترليني

3- رحيم سترلينج (مانشسنر سيتي): 300 ألف جنيه إسترليني

4 - بول بوجبا (مانشستر يونايتد): 290 ألف جنيه إسترليني

5 - مسعود أوزيل (آرسنال): 268.750 جنيه إسترليني

6 - أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد): 250 ألف جنيه إسترليني

7- سيرجيو أجويرو (مانشسنر سيتي): 230.135 جنيه إسترليني

8 - محمد صلاح (ليفربول): 200 ألف جنيه إسترليني

- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد): 200 ألف جنيه إسترليني

- هاري كين (توتنهام): 200 ألف جنيه إسترليني

- تانجوي ندومبيلي (توتنهام): 200 ألف جنيه إسترليني

9- ألكسندر لاكازيت (آرسنال): 182.051 جنيه إسترليني

10- روبرتو فيرمينو (ليفربول): 180 ألف جنيه إسترليني