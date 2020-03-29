وفاة لاعب أتلتيكو الشاب كريستيان مينتشولا.. وريال مدريد يعزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نعى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وفاة مهاجم فريق الشباب، كريستيان مينتشولا، البالغ من العمر (14 عاماً) ولم يعلن النادي عن سبب الوفاة خلال خبر على صفحته الرسمية، ولكن أكدت مصادر من داخل النادي وتناقلتها الصحف والمواقع العالمية أن سبب الوفاة ليس فيروس كورونا، ولكنه في الوقت نفسه لم يعلن عن السبب الحقيقي للوفاة.

وبعث رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، رسالة دعم لعائلة اللاعب ورثى واقعة وفاته بعد ستة مواسم قضاها داخل النادي قادماً إليه عام 2013، وجاء في رسالة سيريزو: "لقد صدمنا بالخبر المؤسف لوفاة لاعبنا ونأسف لخسارته بشدة، سيظل أتلتيكو مدريد وجميع عائلة النادي بجانب أسرة وأصدقاء كريستيان في لحظات الألم هذه".

كما نشر الموقع الرسمي للنادي بياناً قال فيه: "الشعور بالعجز الناتج عن مواقف مثل هذه أمر مروع، توفي في الأيام الأخيرة أناس مقربون مني كثيراً، بعضهم بسبب فيروس كورونا والبعض الآخر بسبب أمراض أخرى، الشعور بعدم القدرة على توديعهم كما يستحقون، وكذلك كما في حالة كريستيان، والشعور بالظلم الشديد يمزق القلب".

وتابع البيان على موقع النادي: "كان كريستيان يبلغ من العمر 14 عاماً فقط، أرسل تعازيّ الحارة لأسرته ولجميع من ينتمون لعائلة أتلتيكو مدريد الذين يعانون مواقف مماثلة، من اليوم سيُنكس علمنا حزناً على وفاة كريستيان وجميع المنتمين إلى أتلتيكو مدريد الذين ماتوا في الأسابيع الأخيرة".

وشارك نادي ريال مدريد في مواساة النادي وأسرة اللاعب، حيث أصدر بياناً على موقعه الرسمي قال فيه: "يشعر ريال مدريد بالأسف الشديد لوفاة لاعب أتلتيكو مدريد الشاب كريستيان مينتشولا، يود نادينا تقديم التعازي إلى ناديه وعائلته وأصدقائه وجميع مشجعي أتلتيكو مدريد".