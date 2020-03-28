المتأهلون مسبقاً لطوكيو 2020 سيضمنون مشاركتهم في 2021

المصدر: باريس ■أ.ف.ب

أكدت مصادر متطابقة، أول من أمس، أن الرياضيين الذين حجزوا بطاقاتهم لدورة الألعاب الأولمبية 2020، التي كانت مقررة الصيف المقبل قبل تأجيلها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بسبب فيروس كورونا المستجد، سيضمنون المشاركة فيها العام المقبل.

وأكدت المصادر أن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الـ32، التي كان مقرراً أن تشارك في الأولمبياد هذا الصيف، قرروا عقب مؤتمر عبر الهاتف، الخميس، أن نحو 57% من الـ11 ألف رياضي ورياضية كانوا سيشاركون في دورة طوكيو هذا الصيف، حجزوا بطاقاتهم إلى النهائيات، سيحتفظون بها في الموعد الجديد الذي سيكون العام المقبل.

وقال أحد المشاركين في المؤتمر: «توماس باخ (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية) شرح أولاً أسباب التأجيل، ثم قال إن الرياضيين المؤهلين لطوكيو 2020 سيتأهلون تلقائياً لعام 2021».

وأضاف المصدر «كان أحد الموضوعات الرئيسة هو معرفة متى وكيف سيتم تنظيم التصفيات. وفي بعض الاتحادات، العديد من الرياضيين غير مؤهلين، ويحتاج الأمر لتنظيمها إلى ثلاثة أشهر على الأقل قبل الألعاب الأولمبية».

وتم إيقاف أو إلغاء معظم تصفيات العديد من الرياضات، مثل الملاكمة، بسبب انتشار فيروس (كوفيد-19)، في حين أجرت الرياضات الأخرى، مثل الألواح الشراعية، 90% من التصفيات.

وأكد مشارك آخر في اجتماع، أول من أمس، أن «الحصص المخصصة مازالت كما هي»، مشيراً إلى أن الهاجس الرئيس للأطراف المعنية كان إعادة جدولة الألعاب الأولمبية. vوكانت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية اتفقتا، الثلاثاء الماضي، على تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب الوضع الصحي، في خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر عالمياً.

وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأجل الألعاب في التاريخ الحديث للأولمبياد (منذ 1896). ولم يسبق أن تم تعديل أي موعد لدورة أولمبية صيفية لسبب غير الحرب العالمية. وتم إلغاء دورات 1916 (بسبب الحرب الأولى)، و1940 و1944 (بسبب الحرب الثانية).