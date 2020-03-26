"فيفا" يستعد لتمديد تعاقدات اللاعبين والمدربين.. وفتح القيد إلى نهاية العام

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم الخميس بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بصدد إصدار قرار يمنح الأندية حول العالم تمديد عقود اللاعبين والمدربين حتى نهاية مسابقاتها المحلية ووفق المواعيد التي يختار كل اتحاد محلي.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن تقدمت أندية عدة بطلبات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإيجاد حل لمشكلة انتهاء عقود لاعبيها في الفترة ما بين مايو ويونيو المقبلين، واحتمال أن تمتد البطولات المحلية لما بعد تلك الفترة، بسبب فيروس كورونا.

وقال الصحيفة أن توصية "فيفا" تقضي بأن ينتهي أجل عقود اللاعبين والمدربين بعد وفق تواريخ انتهاء المسابقات المحلية.

كما يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح باب القيد الصيفي حتى نهاية العام الجاري دون اقتصارها على شهري يوليو وأغسطس كما هو متبعاً في كل عام لعدم تعارض أزمة تمديد عقود اللاعبين مع فترات انتقالهم إلى أندية أخرى.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل كافة بطولات الدوريات حول العالم بالإضافة إلى البطولات القارية وتصفيات كأس العالم 2022.

فهل تستفيد الأندية الإماراتية من القرارات حال صدورها رسمياً؟.