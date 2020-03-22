نجم سابق لتشلسي يطالب النادي بالتعاقد مع مهاجم دورتموند سانشو

المصدر: لندن - د.ب.أ

طالب النجم السابق لفريق تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، جون تيري، النادي اللندني بالتعاقد مع الموهبة الانجليزية، نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتوقع رحيل سانشو عن صفوف دورتموند قبل بداية الموسم المقبل، ويعد تشلسي من الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي الدولي، وقد أبدى تيري المدرب المساعد لفريق أستون فيلا أمله في انضمام سانشو إلى تشلسي.

وسجل سانشو 14 هدفاً وصنع 15 هدفاً في الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم، وساعد دورتموند على الدخول في إطار المنافسة في اللقب.

وقال تيري في تصريحات صحافية أمس، إنه يتمنى أن يلعب المهاجم سانشو ضمن صفوف تشلسي في الموسم المقبل، مشيداً بالبصمة التي وضعتها عناصر صاعدة من أكاديمية تشلسي خلال الموسم الحالي.

وأضاف: أعتقد أن اللاعبين الشبان استعرضوا قدراتهم. تحدثنا في بداية الموسم بشأن لاعبين مثل تامي أبراهام وماسون ماونت، صعدوا إلى الفريق وقد أظهروا قدراتهم. وتابع: أعتقد أن سانشو واحد من أفضل اللاعبين الشبان في العالم حالياً، لذلك سيشكل إضافة هائلة إلى فريق تشلسي.