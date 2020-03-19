عاجل.. قرارات لجنة الاستئناف المصري تصدم الزمالك وتفرح الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أصدرت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة المصري قراراتها بشأن مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات إضافة إلى مباراة الدوري المصري التي انسحب فيها الزمالك المصري.

وكانت المباراة الأولى قد شهدت العديد من المشاكل بين اللاعبين بعد المباراة والتي شهدت تتويج الزمالك بلقب السوبر، إضافة إلى انسحاب الزمالك في مباراة الدوري المصري.

وقبلت لجنة الاستئناف التظلم المقدم من الناديين وخفضت بالفعل مدة إيقاف اللاعبان محمود كهربا وإمام عاشور وإداري الزمالك أحمد زاهر، وجاء البيان على النحو التالي:

"قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا".

وأضاف البيان: "في الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما".

وتابع: "تعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك".

وتابع البيان: "بالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا".

وبذلك رفضت لجنة الاستئناف تظلم الزمالك بشأن مباراة القمة التي لم يحضرها الفريق الأبيض بداعي سوء أحوال الطقس.