موقف رائع من حمد الله لاعب النصر بسبب "كورونا"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت جهود الرياضيين، من مختلف أنحاء العالم في المساعدة، بسبب تفشي فيروس كورونا بالعالم أجمع، والأندية أيضاً، حيث أعلن نادي يوفنتوس وليفربول وبارما، وغيرها من الأندية دعم الأسر والأفراد المتأثرين ومنظمة الصحة العالمية في حربها ضد "كورونا".

ومن ضمن هؤلاء النجوم هداف النصر السعودي، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، إذ أعلن عن تكفله بـ1000 أسرة مغربية غير قادرة بسبب الوضع الحالي في بلاده وانتشار فيروس كورونا، وقد جاء الإعلان على حساب اللاعب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ولاقت المبادرة الكثير من التفاعل، خصوصاً أنها لم تكن الأولى على مستوى اللاعبين المغاربة، حيث كان قد سبقه مهاجم الاتفاق السعودي، وليد أزارو، بعد أن كان قد أعلن عن تكفله باحتياجات عدد من الأسر المغربية الفقيرة، من أجل البقاء في منازلهم.

كما قام المهاجم المغربي، حميد أحداد، مهاجم الزمالك المعار للرجاء المغربى ببادرة طيبة، حيث أعلن تنازله عن جزء من راتبه للعائلات التى تأثرت بقرار إغلاق المحال، خوفاً من تفشي فيروس كورونا.