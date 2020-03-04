ريال مدريد ويوفنتوس مستعدان لدفع أي ثمن في هذا اللاعب

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

دخل ناديا ريال مدريد ويوفنتوس في سباق لضم مهاجم بوروسيا دورتموند النرويجي إيرلينغ هالاند، وكشف الناديان عن استعدادهما لدفع أي ثمن مقابل الحصول على خدمات اللاعب الشاب (19 سنة).

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي بأن النادي الألماني في طريقه إلى فتح مزاد على هالاند اعتباراً صيف الانتقالات الصيفية المقبل للحصول على أكبر مبلغ مالي يبرهن قيمة النادي في اكتشاف المواهب وسرعة ضمها تمهيداً لاستثمارها في المستقبل.

وكان هالاند انتقل إلى بوروسيا دورتموند في يناير الماضي، قادما من سالزبورغ النمساوي، وأحرز 12 هدفا في 9 مباريات مع الفريق الألماني، ليخطف الأنظار ويؤكد مستواه الفني العالي كهداف من طراز رفيع.