بالفيديو.. حارس مرمى يتصدى إلى 5 ضربات جزاء في مباراة واحدة

سجلت مباراة في دوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم واحدة من أغرب المشاهد في تاريخ كرة القدم قد تكون الأولى من نوعها في الملاعب بعدما تمكن حارس مرمى فريق ساربريكين، دانيال باتز من التصدي إلى خمس كرات في المباراة التي جمعته مع ضيفه فورتونا دوسلدورف في مسابقة كأس ألمانيا.

والملفت أن الحارس دانيال باتز الذي لم يتجاوز 29 عاماً، أنقذ فريقه من الخسارة في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (1-1)، بعد تصديه لضربة جزاء في الدقيقة 83، ومن ثم تصدى لأربع ركلات ترجيحية، ليقود ساربريكين إلى الفوز (7-6)، ويبلغ المربع الذهبي لكأس ألمانيا.

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like 🐐#FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2