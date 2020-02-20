بالفيديو.. أطفال الملاكم تايسون يبكون والدماء تغطي وجهه على الحلبة!

المصدر: محمد الحتو - دبي

بينما تتركز أنظار جماهير الملاكمة الملقبة بـ«رياضة الفن النبيل»، لا يدرك المراقبون حجم الألم الذي يعانيه الملاكم ليس من الضربات التي تنهال على وجهه فحسب، وإنما للضرر النفسي البالغ لدى أطفاله وزوجته وهم يراقبونه يترنح على الحلبة، وفي أحيان كثيرة ينزف دماء من وجهه وقد يغادرها على نقالة إلى سيارة الإسعاف!

وكشف تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» اليوم الخميس عن ذلك الأثر في وجوه أطفال الملاكم البريطاني تايسون فيوري في فئة الوزن الثقيل، إذ نقلت الصحيفة مقطع فيديو لأسرته المكونة من الأطفال فنزويلا (9 سنوات)، وأدونيس وأمير، وجدتهم ليندا، يُظهر دخولهم في نوبة بكاء وتغيرات في تضاريس وجوههم أثناء مشاهدتهم لنزال والدهم خلف شاشة التلفزيون في المنزل، خصوصاً عندما تلقى لكمة قوية من خصمه أوتو والين أصابته بقطع في جبينه الأيمن، فظل ينافس بعين واحدة.

وفي الوقت نفسه، نقلت الصحيفة مشاهد لزوجة تايسون وشقيقه يؤازرانه من خارج الحلبة وينتظران بفارغ الصبر عقارب الساعة طلباً لانتهاء النزال بينما كان الدم يسيل من حاجبه تطلب لاحقاً 47 غرزة.

وأمام هذا المشهد نتساءل: هل يُعقل أن يتابع الأطفال آباءهم وهم يتعرضون لارتجاجات بالمخ ونزيف في الدماغ وربما مشكلات جسيمة قد تتسبب في عاهات دائمة لهم، بل وقد يغيبهم الموت؟!.

يذكر أن كثير من الملاكمين فارقوا الحياة على الحلبة أبرزهم: البريطاني سكوت، والروسي ستغاريث ومواطنه مكسيم داداشيف، والسلفادوري فرانشيسكو ريز، والجنوب إفريقية فينديلا مويلاسي.