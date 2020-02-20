قبل ساعات من القمة المصرية.. أهلاوية: نراك منتصراً.. وزملكاوية: سنبهركم

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #السوبر_المصري موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل ساعات على بدء المباراة بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، على استاد "محمد بن زايد" في إمارة أبوظبي، والتي ستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

وتنوعت تغريدات المتابعين بين مشجعين للأهلي أطلقوا وسم #السوبر_يا_أهلي، ومشجعين للزمالك تداولوا وسم #السوبر_يا_زمالك.

وعبر جمهور الأهلي عن ثقتهم بفوز فريقهم، في مباراة اليوم، مشيرين إلى أنهم مطمئنين أن الكأس "أهلاوي"، فقال أحدهم: "اعتقد المباراة محسومة للأهلي".

وقال آخر: "سنراك اليوم منتصراً...وإن لم تكن منتصراً..فرؤيتك انتصار يا أهلي".

ووصف بعضهم ليلة اليوم بـ "الحمراء"، إشارة منهم إلى الأهلي، الذي يتخذ من اللون الأحمر لونا له، فقالت إحدى المتابعات: "فلتجعلوها ليلة حمراء و نسر الاهلي يحلق في السماء محتفلا بالفوز بمشيئة الله".

وقال آخر: "النهاردة الليلة حمراء.. ان شاء الله بالعزيمة والرجولة السوبر اهلاوي #الاهلي #يلا_يا_أهلي".

ومن جانبهم عبر جمهور الزماللك عن آمالهم بفوز فريقهم، وقاموا بنشر تغريدات مليئة بعبارات التشجيع، فقال أحدهم: "السوبر يا زمالك.. إن شاء الله نفوز بشكل يبهرهم كلهم".

وقالت أخرى: "مع الزمالك حتى آخر يوم مهما كانت النتيجة.. نتمنى الفوز للزمالك، وإنشالله الكأس النهاردة زملكاوي".

وفي سياق متصل، قام متابعون بنشر توقعاتهم لنتيجة المباراة، فقال أحد المتابعين: "والله انا حاسس ان دى هتكون نتيجة الماتش النهارده حاسس الأهلى هيكسب 5-1 بس اللى متوقعه 3-0".

وقال آخر: "أتوقع فوز الزمالك 2 -0".

من جهة أخرى عبر متابعون عن سعادتهم لأن المباراة ستقام في الإمارات، وعلى أرض أبوظبي، فقالت إحدى المغردات: "هو في أجمل من كده.. كأس السوبر المصري على أرض الحبيبة الإمارات".

وقال آخر: "عيون المصريين النهاردة كلها على الإمارات.. ابوظبي بتغرد مصري الليلة".

وفي سياق متصل عبر متابعون عن رغبتهم بمشاهدة لعبة جميلة بين الفريقين، دون تعصبهم لفريق معين، أو تمني الفوز لأحدهما، فقال أحدهم: ""اليوم مباراة الاهلي والزمالك لتحديد بطل السوبر المصري.. اتمنى ان تكون ممتعه وتخرج بما يليق بمكانة مصر ومكانة الفريقين وان تسودها الروح الرياضية. ومبروك للفائز مقدما".

وقال آخر: "المهم تلعبوا جيم محترم يستحق اننا نقعد نتفرج عليه.. التوفيق للفريق اللي يلعب صح"".

كما عبر متابعون عن أسفهم لعدم تمكنهم من حضور المباراة على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، فقال أحدهم: "خساره راحت علينا ما نقدر نحضرها.. أكيد هتكون مباراة حلوة على استاد أبوظبي".

وتقام المباراة، اليوم، في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، حيث وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية، في وقت سابق، اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير.