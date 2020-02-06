منظمو أولمبياد طوكيو قلقون من سرعة انتشار «كورونا»

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 توشيرو موتو، أمس، أن انتشار فيروس كورونا المستجد والمتنامي في الصين يشكل «قلقاً كبيراً» قبل أشهر على انطلاق الألعاب الأولمبية والبارالمبية في اليابان الصيف المقبل.

وقال موتو خلال اجتماع للجنة البارالمبية الدولية «نحن قلقون للغاية حيال إمكانية أن يخفف انتشار الوباء من الاهتمام والحماس تجاه الألعاب (الأولمبية)». وتابع: «آمل أن يتم القضاء عليه في أسرع وقت ممكن. لدينا تعاون مستمر مع الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية، الحكومة ومدينة طوكيو لمواجهة هذه المعضلة».

وبعد أن وُضعت مقاطعة هوباي في الحجر الصحي في وسط الصين وفيها مدينة ووهان مركز تفشي الوباء، فرض عدد كبير من المدن في غرب الصين، منها العاصمة الاقتصادية هانغجو، حظر التجول على السكان.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعهد الاثنين بأن وباء فيروس كورونا المستجد لن يكون له أي تأثير في مجريات دورة الألعاب الأولمبية أو البارالمبية، والتزم بالعمل مع الهيئات الدولية، على رأسها منظمة الصحة العالمية، للحرص على ألا تتأثر الألعاب بهذا الوباء. وارتفع عدد الوفيات في الصين القارية الى 490 شخصاً جراء الفيروس، أغلبيتهم في ووهان وهوباي، وإصابة أكثر من 24 الف شخص بحسب بيان رسمي صادر أمس.

وبلغ عدد الإصابات 200 شخص خارج الصين في ما يقارب 24 بلداً حول العالم، فيما أعلنت هونغ كونغ وفاة أول شخص على أراضيها، كما توفي ايضاً شخص آخر خارج الصين منذ بضعة ايام، هو صينيّ وصل إلى الفلبين من ووهان.

ومنعت اليابان أكثر من 2500 سائح يستقلّون سفينة سياحيّة ونحو 1000 من أفراد طاقمها من الرسو في موانئها، بعدما تبيّن وجود 10 إصابات بالفيروس على متن السفينة التي وضعت في الحجر الصحي لـ14 يوماً. وستقام الألعاب الأولمبية بين 24 يوليو و9 أغسطس المقبلين، على أن تليها الألعاب البارالمبية بين 25 أغسطس و6 سبتمبر.