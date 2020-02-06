ميسي يهدّد مدير نادي برشلونة بالإقالة

المصدر: حميد نعمان - دبي

بات مدير نادي برشلونة الإسباني، الفرنسي إريك أبيدال مهدداً بالإقالة بسبب الخلاف الذي ظهر بينه وبين النجم الأول للنادي الكاتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على خلفية تصريحات أبيدال التي انتقد فيها بعض لاعبي برشلونة، لم يسمهم، قائلاً إن تهاونهم في التدريبات وفي المباريات كان وراء الإقالة السريعة للمدرب السابق إيرنستو فالفيردي، في المقابل لم يتأخر ردّ ليونيل ميسي عليه حين نشر على حسابه في «إنستغرام» تصريحات طالب فيها أبيدال بالاهتمام بشؤونه الإدارية، وأن تكون لديه الجرأة لتسمية اللاعبين الذين يعنيهم بتصريحاته.

وكشفت صحيفة «أس» الإسبانية أمس، أن رئيس النادي جوزيف بارتوميو اجتمع بأبيدال لتصفية الأجواء في ظل التوترات الأخيرة، مشيرة من خلال مصادرها الخاصة أنه قد يوجه إنذاراً لأبيدال، كون تصريحاته لم تكن في محلها، ولم تحظ بإجماع إدارة النادي قبل أن يصرح بها قبل يومين لصحيفة «سبورت» الكاتالونية. ونقلت «أس» عن بعض مسؤولي النادي قولهم إن أبيدال قد لا يعمّر طويلاً في النادي، خصوصاً في ظل فشل سياسة تعاقدات النادي خلال إدارته، آخرها فشل صفقة انتقال الإسباني، ومهاجم فالنسيا، رودريغو إلى برشلونة، ليظل الفريق من دون مهاجم صريح في ظل الإصابة الخطيرة التي تعرض لها القناص الأوروغوياني لويس سواريز، الذي يغيب حتى نهاية أبريل المقبل.

وكان ميسي قد قال لأبيدال: «نحن أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين. المديرون أيضاً يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم». وتابع «عندما نتحدث عن اللاعبين (بهذه الطريقة)، يجب أن نذكر الأسماء، وإلا سيشعر الجميع بالقلق ويغذي هذا الأمر شائعات غير مؤكدة».

وكان أبيدال الذي عين مديراً للنادي سنة 2018، قد أشار أيضاً إلى أن النادي يعمل حالياً على تمديد عقد ميسي، مؤكداً أن برشلونة في أمس الحاجة إلى خدماته، ومن مصلحته الحفاظ عليه. لكن تصريحاته عن خلفيات إقالة فالفيردي أغضبت ميسي وزملاءه، وأحدثت شرخاً في العلاقة بين أبيدال والفريق، بجانب الامتعاض من فشل أكثر من صفقة كان وراءها مدير النادي.

يُذكر أن ميسي يتمتع بسلطة كبيرة في برشلونة، تتعدى رئيس النادي بحسب تقرير سابق لـ«ماركا» وصفت فيه ميسي بالآمر الناهي في النادي، وأن غضبه على أي مسؤول قد يعجّل برحيله.

يُذكر أنه في عام 2017 قامت إدارة النادي بإقالة مدير العلاقات المؤسسية بير غراتكوس، حين انتقد في تصريح سابق له ميسي، وقال إنه «لا يمكن له أن يبدع في غياب نجوم كبار مثل السابقين أنييستا وتشافي ونيمار».

يُذكر أن الأجواء ليست في أحسن أحوالها في برشلونة، حيث كشفت وسائل إعلام إسبانية عن خلاف بين نجمين كبيرين اشتبكا لفظياً خلال تدريبات الأسبوع الماضي، دون تسميتهما، وسبب الخلاف حول النتائج الأخيرة، وكذلك إقالة فالفيردي.

- أبيدال انتقد لاعبي الفريق بكونهم تسببوا في إقالة المدرب السابق فالفيردي.

- ليونيل ميسي طالب من خلال حسابه في «إنستغرام» أبيدال بالاهتمام بشؤونه وعدم انتقاد اللاعبين.