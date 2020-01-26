القناص النرويجي هالاند.. يفتتح مبارياته بـالـ «هاتريك»

المصدر: حميد نعمان ــ دبي

انتقل المهاجم النرويجي الشاب، إيرلينغ هالاند، إلى السرعة القصوى في النجومية بمجرد انتقاله، بداية الشهر الجاري، إلى فريق دورتموند الألماني، قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي، مقابل 20 مليون يورو، إذ فاجأ الجميع وبدأ سريعاً في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، بعد أن سجل خمسة أهداف في أول مباراتين له مع دورتموند، حيث لم يلعب سوى 56 دقيقة، منها هاتريك في المباراة الأولى أمام أوغسبورغ، وأسهم في فوز فريقه بنتيجة 5-3، ثم في لقاء أول من أمس، أمام إف سي كولن، حيث سجل ثنائية من خماسية فريقه.

وفقط خلال مباراتين، دخل هالاند سريعاً في القائمة التاريخية لأرقام «البوندسليغا»، إذ أصبح ثاني لاعب في تاريخ دورتموند يسجل هاتريك في أول ظهور له، بعد الغابوني أوباميانغ، كما أنه سجل هذه الثلاثية في توقيت مذهل لم يتعدّ 23 دقيقة.

وخلال لقاء كولن، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل خمسة أهداف في أول مباراتين له، بجانب أنه أسرع من سجل هذه الأهداف في 56 دقيقة فقط، كما أنه في كلتا المباراتين دخل بديلاً.

هذه الأرقام المذهلة ليست بغريبة على هالاند، إذ سبق أن حطم الكثير منها مع سالزبورغ، فبمجرد أن وقع للفريق النمساوي في يناير 2019، سجل هاتريك في أول مباراة له خلال مسابقة كأس النمسا، ثم هاتريك في أول مباراة له بالدوري النمساوي.

وفي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا، حيث بدأ النصف الأول مع سالزبورغ، فقد دخل ضمن أساطير الأرقام، حيث افتتح أهدافه الأوروبية أيضاً بهاتريك خلال لقاء جينك البلجيكي.

وأصبح أيضاً ثاني لاعب صاعد في تاريخ المسابقة الأوروبية يسجل في أول ثلاث مباريات له بدوري الأبطال، بعد الفرنسي كريم بنزيمة، وأول من يسجل فيها ستة أهداف.

يذكر أن هالاند هو ابن المدافع النرويجي السابق لفريق ليدز يونايتد ونوتنغهام فوريس ومانشستر سيتي سابقاً، ألف إينج هالاند. وقد رأى النور في إنجلترا قبل العودة إلى النرويج. أما دولياً فقد بدأ ظهوره مع منتخب النرويج الأول، في أغسطس الماضي، وعمره 18 سنة، كما سبق له أن لعب في كل الفئات العمرية لمنتخبات النرويج.

وكانت بطولة العالم للشباب الصيف الماضي، سبباً في نجوميته، إذ سجل في مباراة واحدة تسعة أهداف في فوز النرويج على هندوراس 12-صفر وهو الأكبر على الإطلاق للنرويج في تاريخها الكروي، وكان سبباً في فوزه بجائزة الحذاء الذهبي لكأس العالم للشباب.

يذكر أن هالاند يبلغ طوله 1.94 متر، وارتفعت قيمته السوقية من 20 إلى 45 مليون يورو حالياً وخلال أيام فقط. ويتمتع اللاعب بلياقة بدنية عالية وذو تركيز عالٍ، وكان معروضاً على برشلونة في يناير 2019، لكن الأخير فضّل عليه الغاني بواتينغ.

من أرقام «الظاهرة النرويجية»

سجّل هاتريك بأول مباراة له في كأس ودوري النمسا، والدوري الألماني، وكأس العالم للشباب، ودوري أبطال أوروبا.

حطم أرقاماً عديدة ولم يكمل عامه الـ19.

سجل تسعة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للشباب، الصيف الماضي.

اشتراه نادي دورتموند الألماني بـ20 مليون يورو.

أول لاعب في تاريخ أوروبا يسجل ستة أهداف في أول ثلاث مباريات بدوري الأبطال.

كان معروضاً على برشلونة في يناير 2019، فرفضه وتعاقد مع الغاني بواتينغ.

يمتلك قدرات بدنية وتركيزاً عاليين، ويصل طوله إلى 1.94 متر.

ارتفعت قيمته السوقية خلال أيام من 20 إلى 45 مليون يورو.

هالاند سجّل أول ثلاثية له مع دورتموند في 23 دقيقة فقط.