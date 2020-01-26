نادٍ جزائري يفشل في التعاقد مع مدرب جديد

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

فشل نادي مولودية الجزائر في التعاقد مع مدرب جديد ليحل محل الفرنسي، بيرنارد كازوني، الذي تمت إقالته مطلع ديسمبر الماضي، لسوء النتائج. وقال رئيس مجلس إدارة النادي، عبدالناصر ألماس، في تصريحات إذاعية، أول من أمس: «الفريق لا يمكنه التعاقد مع مدرب جديد، طالما لم يفسخ عقد المدرب السابق كازوني»، وأضاف: «حالياً لا يمكننا التعاقد مع أي مدرب جديد، على اعتبار أن عقد كازوني لايزال ساري المفعول، ونأمل الاجتماع بهذا المدرب لدراسة ماذا يمكن فعله، هل نفسخ عقده بطريقة ودية أم نواصل العمل معه، والأكيد أنه سيكلفنا الكثير».

ويرفض كازوني فسح عقده بالتراضي، حيث يصر على صرف رواتبه المتأخرة من عقده الممتد ليونيو 2022.