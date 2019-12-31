مويز: أشعر بالفخر بعودتي إلى وست هام

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن نادي وست هام الإنجليزي تعاقده مع المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز، بدلاً من التشيلي مانويل بيليغريني، المقال من منصبه السبت، إثر خسارة الفريق أمام ليستر سيتي 1-2 في الدوري المحلي. ووقع مويز عقداً لمدة 18 شهراً، وسيخوض الفريق بإشرافه أول مباراة رسمية ضد بورنموث غداً في الدوري المحلي.

وهي المرة الثانية التي يشرف فيها مويز على تدريب الفريق اللندني، بعد فترة سبعة أشهر خلال موسم 2017-2018 عندما أنقذه من الهبوط.

وقال مويز (55 عاماً): «أشعر بالفخر بعودتي إلى وست هام، لكن الأهم أنني أتطلع لمعرفة ماذا يمكن بوسعي أن أفعل من أجل هذا الفريق، وتحقيق الانتصارات مع هذه المجموعة من اللاعبين».

وأضاف «أعتقد أن الفريق يضم مجموعة أفضل حالياً مما كانت عليه عندما توليت المهمة في الفترة الأولى. المهمة الأولى على المدى القصير هي تحقيق الانتصارات، والابتعاد عن شبح الهبوط قبل النظر نحو المستقبل».

ويحتل وست هام، الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة محلياً، المركز الـ17 مع 19 نقطة، ويتهدده الهبوط إلى مصاف الدرجة الأولى.

وسبق لمويز أن أشرف على تدريب أندية ايفرتون (2002-2013)، ومانشستر يونايتد (2013-2014)، ثم ريال سوسييداد الاسباني (2014-2015)، وسندرلاند (2016-2017).