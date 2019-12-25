سولسكاير: بوغبا أفضل لاعب خط وسط في العالم

المصدر: لندن - أ.ف.ب

رأى النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، أن لاعبه الفرنسي بول بوغبا، العائد بعد غياب مطول بسبب الإصابة، هو «أفضل لاعب خط وسط في العالم».

وشارك حامل لقب كأس العالم مع منتخب بلاده، الأحد، كبديل في المباراة التي خسرها فريقه أمام واتفورد، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين. ودخل الفرنسي في الدقيقة 64، بعدما كان فريقه متأخراً بهدفين، وكاد أن يسجل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكانت هذه هي المشاركة الأولى لبوغبا في صفوف الفريق، بعد غيابه عن الملاعب منذ أواخر سبتمبر. وتعرض اللاعب، البالغ من العمر 26 عاماً، لإصابة في الكاحل أواخر يوليو الماضي، وعاد بشكل مؤقت إلى الملاعب، قبل أن يبتعد مجدداً بسبب الإصابة ذاتها.

وشارك بوغبا في ست مباريات فقط مع فريقه، هذا الموسم في الدوري.

ويرجح أن يكون الفرنسي أساسياً في حسابات مدربه في استحقاق غدٍ، عندما يستضيف «الشياطين الحمر» نيوكاسل في الدوري، حيث يجد سولسكاير نفسه محتاجاً إلى الإبداع الذي قد يوفره الفرنسي لكسر دفاع المنافسين.

وقال سولسكاير، في مؤتمر صحافي خاص بمباراة نيوكاسل: «دعونا نرى كيف سيكون رد فعله، وبماذا يشعر (...) لقد كان جيداً جداً، عندما عاد إلى الفريق. وقد يكون كذلك إذا دفعنا به منذ البداية». ورأى سولسكاير أن بوغبا قادر على أداء أدوار مختلفة «في أي مكان، ويمكنه شغل أي مركز في خط الوسط. يمكنه أن يتقدم إلى العمق ويلعب التمريرات الطويلة. يمكنه اختراق منطقة الخصم والمزج بين الدفاع والهجوم، كما فعل الأحد».