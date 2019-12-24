الفيفا يحتفي بقفازات حارس مرمى المنتخب المصري عصام الحضري

المصدر: جوني جبور- دبي

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالحارس السابق للمنتخب المصري عصام الحضري، حيث احتفاظ الاتحاد الدولي بقفازات الحضري داخل المتحف الخاص به في مدينة زيورخ السويسرية.

ونشر الحساب الرسمي لمتحف الـ "فيفا" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة لـ "قفازات" حارس المرمى المصري الحضري والتي خاض بها مباراته ومنتخب بلاده في مواجهة المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018.

وقال الحساب الرسمي لمتحف الـ "فيفا" في تعليقه على صورة قفازات الحضري: "في 2018 لم تصبح أقدم لاعب في بطولة كأس العالم يا حضري، ولكن ايضاً أول حارس في القارة الافريقية الذي ينفذ ركلة جزاء".